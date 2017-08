Palmeiras bate o Botafogo no Rio por 2 a 1

Pouco a pouco o Palmeiras deixa de ser um time coadjuvante no Campeonato Brasileiro para se firmar no bloco dos líderes. O time bateu nesta quarta-feira o Botafogo por 2 a 1, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 18.ª rodada, e acumulou feitos significativos. Agora são cinco jogos sem perder na competição, com três vitórias seguidas e, além disso, tanto ajustou o time para as oitavas de final da Copa Libertadores como superou a crise interna dos últimos dias.

O herói da partida foi o atacante Deyverson. Contratado há pouco tempo, virou titular do time, fez o gol da vitória no fim do jogo, aos 40 minutos do segundo tempo, e demonstrou disposição o tempo inteiro. Foram cinco finalizações e um gol do jeito que o Palmeiras buscava no centroavante: uma conclusão com a sola da chuteira para garantir a vitória.

Foto: Jorge Rodrigues / Eleven / Estadão Conteúdo

A equipe fez no Rio o último teste antes de decidir a classificação na Copa Libertadores, na semana que vem, contra o Barcelona, do Equador. A tendência é uma formação reserva ser a escalada neste domingo contra o Atlético Paranaense. A partida contra o Botafogo foi a primeira depois de a diretoria confirmar o polêmico afastamento do volante Felipe Melo. Durante o jogo, ele postou foto na rede social para mostrar que acompanhava o time pela televisão.