Palmeiras avalia a contratação de um lateral-direito para a temporada de 2018

Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

Depois de anunciar o lateral-esquerdo Diogo Barbosa como reforço para o ano que vem, o Palmeiras agora se dedica a analisar opções para a lateral direita. O setor apresentou problemas nesta temporada e, mesmo com três alternativas no elenco atual, está atrás na procura por atletas para a posição.

O técnico interino Alberto Valentim conta com Jean, Mayke e Fabiano. Mas nenhum deles convenceu o torcedor em 2017. Além deles, o meia Tchê Tchê também pode atuar na posição. Ainda assim, o clube identificou carências no setor.

Jean, por exemplo, sofreu com seguidos problemas físicos e os substitutos imediatos não tiveram uma sequência regular de boas atuações. A alternativa mais fácil para reforçar o setor é a do lateral João Pedro. Revelado na base do clube, o jogador está emprestado à Chapecoense e se reapresenta no início do próximo ano.