Palmeiras apresenta proposta para contratar lateral do Cruzeiro

O Palmeiras apresentou nos últimos dias uma proposta pelo lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Cruzeiro. O time paulista ofereceu cerca de R$ 14 milhões (aproximadamente 4 milhões de euros) para contar com o atleta no ano que vem. Porém, a equipe mineira promete se esforçar para mantê-lo, principalmente com a ambição de disputar a Copa Libertadores do próximo ano.

O diretor de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, afirmou ter recebido um contato de Alexandre Mattos, diretor de futebol do Palmeiras, para tratar do assunto.

Na concorrência com o Palmeiras para manter o jogador, o Cruzeiro precisará resolver uma pendência. O clube é dono de 25% dos direitos econômicos do lateral. O restante, 75%, é do Coimbra, um clube ligado a empresários. No atual contrato, Diogo Barbosa tem um cláusula de venda fixada exatamente no valor oferecido pelo Palmeiras. Para evitar a perda do atleta, a equipe mineira precisa comprar mais 20% dos direitos do atleta.