Pablo se esquiva e não garante permanência no Corinthians em 2018

O que parecia definido teve uma reviravolta e, neste momento, não é possível projetar o futuro do zagueiro Pablo. Ele tem contrato de empréstimo com o Corinthians até dezembro e todas as partes da negociação já tinham dito que ele ficaria, mas as negociações pararam e nem o jogador sabe dizer qual será o desfecho dessa situação.

O Corinthians acertou a compra com o Bordeaux, equipe dona dos direitos federativos do jogador, mas a conversa com o empresário do atleta não avançou, pois o time brasileiro queria pagar as luvas da negociação em parcelas e o agente queria à vista. Com o passar do tempo, o time francês também começou a se irritar com a demora no acerto e segundo pessoas que participam da negociação, clubes e agente não conversam já alguns dias.

Apesar da negociação travada, o jogador e seu empresário garantem que ele não deixará o clube antes de dezembro, quando termina seu contrato.

