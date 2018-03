Özil e Müller não viajam e desfalcam a Alemanha diante do Brasil

A Alemanha não terá força máxima para encarar a seleção brasileira na próxima terça-feira, em amistoso que será disputado em Berlim. A federação de futebol do país informou que o meia Özil e o atacante Thomas Müller serão desfalque para o técnico Joachim Löw.

Sem maiores detalhes, a entidade usou sua página no Twitter para anunciar que os dois jogadores não embarcaram com o restante do elenco para Berlim. A Alemanha viajou na noite da última sexta-feira, horas depois de empatar com a Espanha por 1 a 1, em amistoso jogado na cidade de Düsseldorf.

Özil e Müller participaram normalmente da partida e tiveram destaque. O meia do Arsenal exibiu a conhecida qualidade nos passes, enquanto o atacante do Bayern de Munique marcou o único gol da Alemanha no confronto. Ele foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo, mas não deu sinal de lesão.

A Federação Alemã de Futebol (DFB) não deu qualquer detalhe sobre o motivo da ausência de ambos no amistoso, mas no país especula-se que eles tenham sido poupados por Löw. Sem eles, o treinador poderá observar nomes como Goretzka, Sané, Stindl, Mario Gómez e Sandro Wagner.