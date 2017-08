Ovacionado pela torcida do Sport, Abel agradece ‘solidariedade’ após tragédia

Abel Braga, treinador do Fluminense, voltou ao trabalho nesta quarta-feira, quatro dias após uma tragédia familiar – no sábado, seu filho João Pedro Braga, de 19 anos, morreu ao cair da janela do banheiro do apartamento em que vivia com a família no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, enquanto tomava banho.

A 14.ª Delegacia de Polícia do Rio trabalha com a hipótese de acidente – João Pedro apresentava uma patologia que provocava crises convulsivas -, mas o prazo para a conclusão do inquérito é de 30 dias.

Após o adiamento do jogo do Fluminense no último final de semana (a equipe enfrentaria a Ponte Preta, em Campinas), o clube carioca entrou em campo para encarar o Sport, na Ilha do Retiro. Abel foi aplaudido pela torcida pernambucana assim que pisou no gramado.