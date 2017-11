‘Otimista’, Oswaldo diz confiar em vaga do Atlético-MG na Libertadores

Apesar do empate com o Vasco por 1 a 1, o técnico Oswaldo de Oliveira se disse otimista quanto à vaga do Atlético Mineiro na próxima edição da Copa Libertadores. Ao fim da partida, disputada em São Januário, o treinador atleticano garantiu que sua equipe tem boas chances de obter a classificação.

Com o empate desta noite de quarta-feira, em confronto direto com o Vasco, o Atlético subiu para o nono lugar, com 47 pontos, a três do Flamengo, primeiro equipe dentro da zona de classificação. O time rubro-negro, contudo, ainda jogará contra o ameaçado Coritiba nesta quinta. O Vasco aparece em oitavo, com 50.

“Continuo otimista. São nove pontos a serem jogados. Podemos chegar a 56 pontos. Os outros times também vão jogar e não é impossível vencermos os três jogos e os adversários largarem pontos pelo caminho. Então, vamos continuar acreditando”, comentou o treinador, em São Januário.