Otimista, Guardiola diz que espera ter Gabriel Jesus na Liga dos Campeões

Gabriel Jesus foi a Barcelona ver o médico de Guardiola, referência na área ortopédica, para saber se o diagnóstico inicial, que mostrou lesão no ligamento medial colateral do joelho, poderia mudar e ter previsão sobre seu retorno aos gramados.

O técnico Pep Guardiola está otimista diante da boa notícia que recebeu sobre os novos exames que Gabriel Jesus realizou com o médico de confiança do treinador, Ramon Cugat, em Barcelona, nesta quinta-feira. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador do Manchester City disse que espera ter o brasileiro para o duelo contra o Basel, pelas oitavas de finais da Liga dos Campeões da Europa.

O atacante brasileiro se lesionou no primeiro tempo do empate sem gols com o Crystal Palace, no dia 31 de dezembro do ano passado e precisou ser substituído aos 21 minutos de jogo. Ao final da partida, Guardiola disse que o atacante ficaria fora dos gramados por até dois meses. Agora, portanto, existe a esperança de ele ser aproveitado em breve.