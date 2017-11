Oswaldo exalta reação do Atlético-MG e atuações de Yago e Luan contra o lanterna

“O primeiro tempo teve dois aspectos bem diferentes que definiram aquela fase do jogo. A maneira que nós estávamos nos sentindo e a maneira que o Atlético-GO estava se sentindo. Entramos sobrecarregados demais de responsabilidade e eles, muito pelo contrário, jogando de forma completamente descontraída. Vi esse time jogar boas partidas, vi jogarem bem contra o Corinthians, por exemplo, mas descontraídos e soltos como eles estavam eu ainda não tinha visto. Isso ficou muito caracterizado no que aconteceu no primeiro tempo”, analisou Oswaldo, em entrevista coletiva.

O comandante destacou que o time atleticano sentiu um pouco o peso da responsabilidade que carregava pelo natural favoritismo diante do atual último colocado da tabela, mas depois conseguiu engrenar na segunda metade do confronto.

Depois de ver o Atlético-MG derrotar o lanterna Atlético-GO por 3 a 2 em um jogo no qual o time esteve duas vezes atrás do placar e terminou o primeiro tempo em desvantagem de 2 a 1, na noite desta quinta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o técnico Oswaldo de Oliveira exaltou a reação exibida pela equipe na etapa final do confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador comemorou o fato de que as entradas de Yago e Luan nos respectivos lugares de Adilson e Cazares logo após o intervalo surtiram o efeito desejado, sendo que foi do atacante o segundo gol do triunfo atleticano, antes de Fred assegurar a vitória por 3 a 2.

“Acho que esse (o time modificado) foi um fator, também, que acabou dando tranquilidade ao nosso time. Novamente, o Yago entrou, como entrou contra o Cruzeiro, e deu mais estabilidade (ao meio-campo). Conseguimos ficar mais com a bola e trabalhar um pouco mais a bola”, disse Oswaldo, para em seguida rasgar uma série de elogios a Luan.

“A participação do Luan foi fundamental, um jogador elétrico. A participação dele é incrível, a gente não acredita no que ele é capaz pelo aspecto humilde dele, a forma de se comportar. Mas é um jogador intenso demais e com uma eficiência técnica de poucos, passa bem, dribla bem e tem uma visão de jogo, principalmente, quando está do lado direito e consegue contornar situações. Às vezes, cercado por três jogadores, ele não perde a bola. Isso é muito interessante e importante. Ele não joga desde o início porque está voltando de contusão e, gradativamente, estamos promovendo a volta dele”, ressaltou.

LUAN SE EMOCIONA – Luan, por sua vez, se emocionou ao comentar a sua decisiva atuação.

“Emocionando, mais uma vez. Dedicar esse gol à minha família, à minha esposa, Jéssica, que sempre me dá força para eu não desistir. A gente ama esse clube. Diversas vezes, já pensamos em mudar de cidade, por causa das lesões, mas a Jéssica está sempre ali, dizendo que o Atlético é a minha cara, é diferenciado. Então, dedico esse gol a ela, à minha filha, Lara, que sempre me pede gol, e também para os meus outros dois filhos, o Luanzinho e a Louise. Espero que o Luanzinho cresça e jogue no Galo também. Agradeço o apoio da torcida atleticana, que é diferenciada”, afirmou o jogador, que foi altamente aplaudido pelos torcedores após o confronto.