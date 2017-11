Oswaldo confirma Yago como titular no Atlético-MG; Fábio Santos vira dúvida

O técnico Oswaldo de Oliveira comandou nesta sexta-feira um trabalho tático do Atlético-MG visando o duelo com o Corinthians, domingo, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Na atividade, ele praticamente definiu a escalação, com apenas uma dúvida: a presença de Fábio Santos na lateral esquerda.

Fábio Santos treinava normalmente entre os titulares quando se chocou com o atacante Rafael Moura e sofreu uma torção no tornozelo direito. O jogador se tornou dúvida e será reavaliado no sábado para saber se tem condições de enfrentar o Corinthians.

A outra dúvida atleticana foi solucionada no treino desta sexta. Yago ganhou a disputa com Adilson e será o primeiro volante do Atlético-MG no domingo, ao lado de Elias. O próprio Oswaldo confirmou a informação e fez questão de elogiar o novo titular.