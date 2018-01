Oswaldo confirma Atlético-MG reserva e estreia de Erik para esta quinta

Oswaldo de Oliveira não quis saber de fazer mistério e anunciou nesta terça-feira que o Atlético-MG vai estrear no Campeonato Mineiro com uma escalação reserva diante do Boa, na quinta, em Varginha. As atenções, então, estarão voltadas para a estreia do atacante Erik, que também foi confirmado pelo treinador.

Erik foi contratado para esta temporada junto ao Palmeiras e tenta recuperar o bom futebol da época do Goiás no time mineiro. Ele será o único novo reforço atleticano que começará jogando na quinta, ao lado de alguns garotos vindos da base e de jogador que tentam recuperar espaço no elenco.

LEIA TAMBÉM: Com lesão muscular, Müller desfalcará o Bayern de Munique por três semanas

O único titular em campo será o goleiro Victor. E o Atlético-MG vai jogar com: Victor; Patric, Bremer, Matheus Mancini e Danilo; Yago, Gustavo Blanco, Valdívia e Hyuri; Erik e Carlos.