Oscar estreia por clube chinês com gol e vitória

Oscar já fez seu primeiro jogo e também seu primeiro gol com a camisa do Shanghai SIPG. O meia, principal contratação do futebol chinês para a temporada 2017, fez sua estreia na madrugada desta segunda-feira, em Doha, no Catar, onde a equipe realiza pré-temporada. Com um gol dele, o SIPG venceu o Al-Batin, da Arábia Saudita, por 2 a 1.

O brasileiro entrou na partida apenas no segundo tempo e fez o gol que abriu o caminho para a vitória. Depois, sofreu a falta que originou o segundo gol do time. “Primeiro amistoso e primeiro gol”, postou ele, brevemente, no Twitter.

Oscar chegou à China na segunda-feira da semana passada. O valor da transação não foi revelado, mas as informações da imprensa europeia são de que o clube asiático pagou 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 206 milhões) ao Chelsea.

Para atuar ao lado dos compatriotas Hulk e Elkeson no Campeonato Chinês, Oscar vai receber 400 mil libras (R$ 1,6 milhão) por semana, segundo a imprensa britânica. Em sua nova equipe, o meia reencontrou o treinador português André Villas-Boas, que o comandou no Chelsea.

Nesta segunda, ele ganhou mais um companheiro famoso: o zagueiro português Ricardo Carvalho, de 38 anos, que estava sem clube desde julho e pensava em encerrar a carreira após três temporada como titular do Monaco. Antes, passou com destaque por Chelsea, Porto e Real Madrid.

