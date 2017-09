Orion pretende apagar derrota para se manter na liderança

Após ter perdido a invencibilidade na última rodada, ao ser goleado pelo Castor por 6 a 0, o Orion Cores tenta retomar o bom futebol e se manter na liderança do 60º Campeonato Esquilo de Futebol Society, do Clube do Bosque, neste sábado (2). A equipe abre a quinta rodada da competição às 14h45 diante do Criarte. Com 9 pontos, o Orion ainda é o líder do torneio, mas times como Castor (7) e Criarte (6) são ameaças. Até o momento, o artilheiro do campeonato é Gabriel Japão, do Armec, com 14 gols, enquanto o goleiro menos vazado é Jean, do Castor, com 8 gols sofridos. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal (15)

No Iate Clube, quem lidera o Campeonato Interno de Futebol Minicampo João Batista Giordano após seis rodadas – uma foi adiada – é o New Sport, com 11 pontos, deixando para trás equipes como

Factoplast (10), Vistoria São Paulo (9), Orion Cores (9) e Multimalhas (9), numa briga equilibrada pela liderança.

Já na Sede Náutica João Tamborlin, do Rio Branco, o Trevilub/Manserv Logística defende a ponta da classificação da categoria Jovens da 16ª Copa Esper Embalagens neste sábado, às 15 horas, diante do Peol Ar Condicionado/Tapeçaria Americana. Até aqui, a equipe faz campanha quase impecável, com seis vitórias e apenas uma derrota.