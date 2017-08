Orion Cores dá show no Bosque e no Iate

A segunda rodada do 60º Campeonato Esquilo de Futebol Society, do Clube do Bosque, foi marcada pelas goleadas. No primeiro jogo do sábado, no Castor Society, a Armec fez 11 a 4 no Z Sport. Depois, o Criarte bateu o Líder Contábil por 7 a 4 e, por fim, o Orion Cores aplicou o maior massacre da rodada: atropelou o Varejão Tatu por 13 a 4. Ao todo, foram 43 gols, média superior a 14 por partida.

No Iate Clube de Americana, outro time do Orion Cores também protagonizou a maior goleada da quarta rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo, por 10 a 4, para cima do Asa Vita. Já na Sede Náutica do Rio Branco, a terceira rodada da categoria Jovens da 16ª Copa Esper Embalagens teve dois placares elásticos.

L&L Express/Junior Polimentos ganhou do Cosma/Max Imóveis por 5 a0, enquanto o Peol Ar Condicionado/Tapeçaria Americana fez 7×1 no Marcenaria Paparotti.