Organizadas do São Paulo exigem reunião com a diretoria e prometem pressão

As torcidas organizadas Tricolor Independente e Dragões da Real, do São Paulo, querem se reunir com a diretoria, comissão técnica e jogadores do clube para cobrar “atitude, comprometimento e vontade de vencer” do time que vive o risco de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Em nota, as organizadas sugerem que atletas se afastem da equipe e pedem um esclarecimento sobre a situação de Rodrigo Caio e Cueva, que protagonizaram uma polêmica nos últimos dias após o zagueiro dizer que o peruano precisava “se ajudar” e voltar a jogar bem no São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Júlio César celebra jogo no meio de semana e quer título da Primeira Liga no Flu

“Deixaremos bem claro aos jogadores que não estiverem a fim de honrar a camisa do São Paulo, que se retirem do elenco”, afirma a Independente, em nota. “Dentre outras explicações, exigimos que Rodrigo Caio e Cueva venham a público e acabem com essa palhaçada. O torcedor nunca abandonou o time em nenhum momento. E não será agora que irá deixar de apoiar”.