Organizada protesta e pede demissão de 11 jogadores

Como havia prometido, a torcida organizada Mancha Alviverde compareceu neste domingo à Academia de Futebol do Palmeiras para protestar. Entre gritos e cantos que mostravam toda a irritação com a temporada do clube, pediram a saída de 11 jogadores do elenco, além de membros da comissão técnica e diretoria.

A manifestação foi convocada ao longo da semana, através das redes sociais. A organizada se mostrou irritada com as derrotas para Corinthians e Vitória, mas principalmente com a temporada de decepções no Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Paulista em meio ao alto investimento no elenco.

Foto: JALES VALQUER/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Mais uma vez, um dos principais alvos foi o lateral-esquerdo Egídio, vilão da eliminação na Libertadores, quando perdeu pênalti diante do Barcelona-EQU, e destaque negativo no clássico contra o Corinthians. “Olelê, olalá, se o Egídio não sair, o bicho vai pegar”, cantava a torcida.