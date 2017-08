Operário-PR bate Maranhão, define as semifinais da Série D e sobe à Série C

O Operário-PR confirmou a quarta e última vaga das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D – a quarta divisão nacional – e também assegurou o acesso à Série C em 2018, nesta segunda-feira, ao eliminar o Maranhão-MA. Pelo jogo de volta das quartas de final, venceu por 2 a 1 no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), que estava lotado – quase 10 mil torcedores. Na ida, em São Luis, tinha vencido por 3 a 1 e podia perder até por 2 a 0.

Os quatro semifinalistas garantiram o acesso à Série C. Além do Operário-PR, da região Sul, subiram o Juazeirense, da Bahia, e o Globo, do Rio Grande do Norte, ambos da região Nordeste, e o Atlético-AC, da cidade de Rio Branco, no Acre, da região Norte.

Os confrontos semifinais também foram definidos pelas pontuações de cada time. O Operário-PR, com 27 pontos e nove de saldo de gols, tem a segunda melhor campanha e vai pegar o Atlético-AC, com 24 pontos em terceiro. Do outro lado, o Globo-RN, com 27 pontos e 10 de saldo, ficou em primeiro e vai pegar o Juazeirense-BA, quarto colocado entre os semifinalistas com 19 pontos.