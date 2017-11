Operado, Walter passa bem e comemora sucesso de cirurgia

O jogador se lesionou de forma grave durante a partida contra o Atlético-PR, na quarta-feira passada, na Arena da Baixada, em Curitiba, onde foi decisivo ao defender um pênalti no duelo vencido pelos corintianos por 1 a 0. Na etapa final do confronto, porém, ele sofreu um arrancamento do tendão adutor da coxa direita ao tentar executar uma cobrança de tiro de meta.

O goleiro Walter, do Corinthians, foi submetido na manhã desta terça-feira a uma cirurgia na perna direita e, após a operação, postou uma foto em sua página na rede social Instagram para comemorar o sucesso da operação realizada no hospital São Luiz, em São Paulo.

Antes de ser submetido ao procedimento cirúrgico, o médico do Corinthians, Ivan Grava, informou na semana passada que o jogador só deverá retornar aos gramados dentro de três a quatro meses, dependendo da eficiência do seu processo de recuperação.

A cirurgia foi realizada apenas nesta terça-feira, seis dias após o jogador sofrer a lesão, por causa do edema que se formou no local. Sem jogar até o final deste ano, o goleiro terá de fazer tratamento também durante as suas férias e a tendência é que ele tenha condições de voltar a jogar entre fevereiro ou março, durante o Campeonato Paulista.

Walter foi escalado como titular na quarta-feira passada porque Cássio, atual dono da posição, já estava com a seleção brasileira que enfrentou o Japão em amistoso na última sexta-feira, em Lille, na França, e que pegará a Inglaterra nesta terça, às 18 horas (de Brasília), em Londres.

Sem Cássio e Walter à disposição, o técnico Fábio Carille escalou o goleiro Caíque França na partida que o Corinthians venceu o Avaí por 1 a 0, no último sábado, no Itaquerão, onde o jovem deverá voltar a atuar como titular nesta quarta, contra o Fluminense, às 21h45, no duelo no qual o time alvinegro poderá garantir o título brasileiro de 2017. Existe, porém, uma remota possibilidade de Cássio ser utilizado no confronto, apesar da longa viagem que fará de Londres até São Paulo após o jogo da seleção contra os ingleses.