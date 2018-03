Olímpia empata e confirma Rio Branco vivo na última rodada

O Rio Branco está oficialmente vivo na luta contra o rebaixamento na última rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O Olímpia ficou no empate contra o Noroeste por 2 a 2, em Bauru, na noite desta quarta-feira (21), resultado que o Tigre precisava para não ser rebaixado nesta rodada. À tarde, o time americanense venceu a Matonense por 4 a 2, em Bebedouro.

Além do Olímpia, outro resultado que interessava ao Tigre era o do Marília, que goleou o Mogi Mirim por 4 a 0, em Marília, e também permanece na briga contra o descenso à última divisão do futebol paulista, inclusive competindo contra os riobranquenses pela manutenção na Série A3. Foto: Aceituno Jr. / Jornal da Cidade de Bauru

Para não cair, o Rio Branco precisa vencer o Grêmio Osasco no domingo (25), no estádio Décio Vitta, em Americana, às 10 horas, e contar com tropeços de Olímpia e Marília, contra Atibaia e União Barbarense, respectivamente. Nenhum dos dois pode ganhar seus compromissos – o Olímpia joga em casa, enquanto o Marília virá a Santa Bárbara d’Oeste.

Com essa combinação, o Tigre iria a 20 pontos e chegaria à 14ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, mesma pontuação que seria alcançada por Olímpia e Marília caso no máximo empatem seus jogos. Entretanto, o time alvinegro teria seis vitórias, contra cinco dos adversários, primeiro critério de desempate, e se salvaria da queda.

Caso o Rio Branco não consiga a vitória, estará rebaixado independentemente dos demais resultados da rodada. O Grêmio Osasco virá a Americana livre da ameaça de queda depois de vencer o Monte Azul por 1 a 0, na noite desta quarta, em Osasco. A equipe da Grande São Paulo também não tem chances de classificação à segunda fase.