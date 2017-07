Olheiros de Tite acompanham rodada do Brasileirão e amistosos nos EUA

Analistas de desempenho da seleção brasileira a serviço de Tite estarão presentes neste domingo no Itaquerão e na Arena do Grêmio para acompanhar os dois principais jogos da rodada do Brasileirão: Corinthians x Flamengo e Grêmio x Santos. Eles vão avaliar potenciais convocados para as duas próximas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, diante de Equador e Colômbia.

Com o Brasil já classificado para o Mundial da Rússia, a comissão técnica quer aproveitar os últimos quatro jogos da seleção nas Eliminatórias para testar jogadores. Em São Paulo, os dois goleiros que estarão em campo são apontados como prováveis convocados: Cássio, em boa fase no Corinthians, e Diego Alves, que estreia pelo Flamengo.

Além deles, três jogadores de linha também têm chances de estarem na próxima lista. O lateral corintiano Fagner é jogador de confiança de Tite, enquanto os meias Rodriguinho, também do time paulista, e Diego, do carioca, têm sido dois dos principais nomes do Brasileirão.