Oeste só empata e deixa Inter e América-MG em condições de subir neste sábado

Brigando pelo acesso, o Oeste ficou no empate sem gols com o Juventude pela 35.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista atuou recuado apostando nos contra-ataques e se mostrou satisfeito com o ponto conquistado fora de casa, nesta sexta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Com 57 pontos, o time de Barueri (SP) segue na briga por uma das quatro vagas na reta final da Série B. Após a disputa da 35.ª rodada, que termina neste sábado, cada time terá apenas mais três jogos pela frente. Mas agora, os líderes Internacional e América-MG, ambos com 63 pontos, podem antecipar o acesso se vencerem os seus jogos neste sábado. O clube gaúcho recebe o Vila Nova, enquanto que o mineiro vai sair diante do Figueirense.

O Juventude, com 50 pontos, praticamente não tem mais chances de conquistar a vaga, mas também não corre riscos de rebaixamento e terá um final de campeonato tranquilo, apenas cumprindo tabela.