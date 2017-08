Oeste empata pela 9ª vez em jogo com final emocionante contra o ABC

O time paulista criou a primeira jogada de perigo do jogo. Com apenas 11 minutos, Mazinho disparou em velocidade e tocou para Danielzinho. De fora da área, o atacante preferiu o chute ao invés de devolver para o companheiro livre. Mesmo assim a bola passou perto do gol de Edson.

O Oeste reforçou sua fama de “rei dos empates” na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, pela 18ª rodada, o time dirigido por Roberto Cavalo recebeu o ABC na Arena Barueri e empatou por 1 a 1. Foi a nona vez que o resultado igual aconteceu com o clube paulista, que também segue invicto dentro de casa. Os dois gols saíram nos minutos finais.

A resposta do ABC veio aos 13 minutos. Levy soltou uma bomba de fora da área e Rodolfo espalmou para frente. Gegê, assustado, não conseguiu concluir de primeira e, na segunda tentativa, foi travado pelo lateral Guilherme Romão, perdendo um gol feito.

A pressão do time potiguar continuou. Aos 20 minutos, Dalberto resolveu arriscar de muito longe. O goleiro Rodolfo pulou e não achou nada, mas para sua sorte a bola explodiu na trave direita e não entrou.

O segundo tempo foi bastante diferente da primeira etapa. O técnico Roberto Cavalo deixou seu time mais ofensivo e praticamente mudou a posse de bola para o Oeste. Aos dois minutos, Mazinho recebeu na entrada da área e chutou forte. Edson precisou se esticar para fazer a defesa.

A melhor oportunidade do time paulista aconteceu aos 14 minutos. Mazinho cruzou para Jheimy. Dentro da área, o centroavante deu um chapéu em Filipe e tocou de cabeça por cima de Edson. Em cima da linha, Cleiton evitou o gol.

A resposta do ABC veio aos 29 minutos. Zotti percebeu o goleiro Rodolfo adiantado e arriscou forte, de muito longe. A bola chegou a triscar no travessão antes de ir para fora.

Quando a partida já se encaminhava para o final, o time de Márcio Fernandes conseguiu o seu gol. Aos 41 minutos, Gegê acertou o ângulo em uma bela cobrança de falta na meia-lua. O Oeste, porém, não desistiu e empatou aos 44 minutos, em um belo cabeceio de Robert que não deu chances de defesa para Edson.

O Oeste volta a campo já na próxima sexta-feira, às 20h30, diante do Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Já o ABC recebe o Ceará no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), no sábado, às 16h30.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 1 x 1 ABC

OESTE – Rodolfo; Rodrigo Sam (Robert), Daniel Gigante (André Vinícius), Leandro Amaro e Guilherme Romão; Lídio, Wilson Mathias (Henrique), Gabriel e Mazinho; Jheimy e Danielzinho. Técnico: Roberto Cavalo.

ABC – Edson; Bocão, Filipe, Cleiton e Levy; Anderson Pedra, Zotti (Ares) e Gegê; Daniel Cruz (Jardel), Dalberto e Lucas Coelho (Erivélton). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS – Gegê, aos 41 e Robert, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Daniel Gigante e Dalberto (Oeste); Anderson Pedra (ABC).

ÁRBITRO – Dyorgines José Padovani (ES)

PÚBLICO E RENDA – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).