Oeste derrota o Santa Cruz por 2 a 0 e encerra jejum de seis jogos na Série B

O Oeste colocou um fim no seu jejum de seis jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, na Arena Barueri, em Barueri (SP), o time do técnico Roberto Cavalo fez uma boa apresentação e derrotou o Santa Cruz por 2 a 0, pela 11.ª rodada da competição.

Com o resultado, o time paulista, que vinha de uma derrota e cinco empates, foi aos 15 pontos, bem no meio da tabela de classificação. Do outro lado, o clube pernambucano vai despencando e já está abaixo do adversário, com 14 pontos.

LEIA TAMBÉM: Carille comemora chances criadas pelo Corinthians, mas pede melhora no passe

O primeiro tempo foi quase todo dominado pelo time paulista. O Santa Cruz se mostrou assustado e o Oeste aproveitou para arriscar jogadas mais agudas. Logo com 16 minutos, Guilherme Romão passou com liberdade pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. Velicka estava de frente para o gol, mas pegou mal na bola e desperdiçou.