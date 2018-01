Odorico Roman deixa o cargo de vice-presidente de futebol do Grêmio

Campeão da Copa Libertadores, o Grêmio tem feito poucas mudanças em seu elenco. Mas, nesta segunda-feira, sofreu uma modificação drástica em sua diretoria: o vice-presidente de futebol Odorico Roman deixou o cargo.

A decisão, segundo comunicado publicado no site oficial do Grêmio, é de caráter pessoal. Enquanto o substituto não for definido, Odorico seguirá exercendo as funções de vice-presidente de futebol.

“O Grêmio comunica aos seus torcedores a saída de Odorico Roman do cargo de vice-presidente de futebol. A decisão, comunicada previamente ao Conselho de Administração, é de caráter exclusivamente pessoal e não tem relação com os procedimentos do Departamento de Futebol”, explicou o clube. “Até a nomeação de outro vice-presidente de futebol, Odorico Roman seguirá exercendo as funções inerentes ao cargo.”