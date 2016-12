Modesto abre as portas para retorno de Robinho

Se antes não descartava o retorno de Robinho, agora o presidente Modesto Roma Júnior escancarou o desejo de contar novamente com o atacante no Santos. Nesta segunda-feira, o dirigente santista abriu as portas do clube para uma possível volta do jogador no futuro.

“O Santos é casa do Robinho. Se ele quiser voltar, volta a hora que quiser. Sei que tem contrato de mais um ano com o Atlético-MG, mas não desprezo nunca a volta do Robinho. Se quiser, a casa é dele. Sabe que vai estar aqui sendo recebido de braços abertos”, disse o presidente, em entrevista ao canal ESPN.

LEIA TAMBÉM: Sem lesões, Vitor Bueno se diz pronto para voltar a ser titular

Foto: Bruno Cantini / Clube Atlético-MG / Divulgação

O dirigente, contudo, admite a dificuldade da negociação. Por essa razão, mostra maior animação com jogadores de outros países da América do Sul, considerados mais em conta, em comparação aos altos salários de atletas do País.

“Lógico que prestamos atenção em todos os nomes do futebol brasileiro, mas também brasileiros em baixa lá fora, que conhecemos o potencial, alguns deles da América do Sul. No Brasil, são muitos caros, então temos buscado mais lá fora, que tem potencial de acerto maior”, contou o presidente, sem citar nomes.

Alvo de diversos rumores para reforços na temporada 2017, o Santos ainda não confirmou contratações para seu elenco.

LEIA TAMBÉM: Dorival define relacionados e Vitor Bueno fica fora