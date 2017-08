‘O resultado justo não seria a derrota’, diz Zé Ricardo após Fla perder do Santos

Em um jogo de cinco gols e duas viradas no segundo tempo, o Flamengo foi derrotado pelo Santos por 3 a 2 na noite da última quarta-feira, no Pacaembu, onde o time carioca estava vencendo por 2 a 1 até os 39 minutos da etapa final, mas viu Alison e Ricardo Oliveira marcarem e garantirem o triunfo alvinegro. Ao comentar o revés, o técnico Zé Ricardo acredita que o seu time merecia melhor sorte no confronto válido pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no qual estacionou na quinta posição, com 29 pontos, e agora está três atrás do Palmeiras, quarto colocado, e a cinco de distância para a própria equipe santista, que ocupa o terceiro lugar.

“A gente sai frustrado. Acredito que o Flamengo tenha feito uma boa partida, criamos oportunidades, finalizamos, o resultado justo não seria a derrota. Esse é o futebol. Temos que levantar a cabeça, ver o que podemos melhorar. Sempre podemos melhorar. Depois da partida que fizemos, sair derrotados realmente chateia e temos que recuperar rapidamente para o jogo de domingo”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva, se referindo ao confronto diante do Vitória, no estádio Luso Brasileiro, às 11 horas, pela rodada final da primeira metade da competição nacional.

A derrota para o Santos também fez o comandante reconhecer que a realidade do time neste momento não é a de almejar o título nacional, até porque a diferença para o líder Corinthians passou a ser de 15 pontos – também na noite desta quarta-feira, a equipe corintiana venceu o Atlético-MG por 2 a 0, no Mineirão, e chegou aos 44 pontos. Com essa larga distância, o objetivo não é mais “palpável” como foi há algumas rodadas e o foco dos flamenguistas está voltado principalmente para as semifinais da Copa do Brasil, na qual fará o jogo de ida do mata-mata com o Botafogo no próximo dia 16, no Engenhão.