Novorizontino ganha duelo regional e faz 3 a 1 sobre o Mirassol na estreia

O Novorizontino começou bem o Campeonato Paulista, vencendo o duelo regional contra o Mirassol por 3 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Após empate no primeiro tempo, Juninho e Cléo Silva saíram do banco de reservas para marcar os gols da vitória.

O Novorizontino larga na frente no Grupo C, que conta ainda com São Bento, Ferroviária e Palmeiras. Já o Mirassol está no Grupo D com Santos, Red Bull Brasil e Botafogo.

O mandante começou melhor e faz a defesa mirassolense trabalhar bastante nos primeiros minutos. De tanto insistir, aos 17 minutos, Jean Carlo cobrou falta, o goleiro Fernando Leal deu rebote e Alisson Safira aproveitou para marcar o primeiro gol do Campeonato Paulista de 2018.