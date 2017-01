‘Novo União’ divulga 24 reforços para a A2

O União Barbarense divulgou ontem os nomes dos 24 reforços contratados para o Campeonato Paulista da Série A2. Em relação à temporada 2016, a reformulação no elenco é completa. A lista não contém nenhum remanescente do último ano. O meia Felipe Pará, único que tinha contrato com o clube até maio e poderia ficar, foi liberado pela diretoria. Com isso, o Leão da 13 terá uma nova cara em 2017.

Da relação de novos contratados, a grande maioria foi trazida do futebol nordestino, por indicação do técnico Edson Leivinha e do diretor executivo Emerson Melo. O presidente Jairo Araújo revelou que, em virtude da crise financeira do clube e da falta de patrocínios, o teto salarial não ultrapassará os R$ 4 mil. Foto:

“Todos estes jogadores que estão vindo sabem o tamanho da importância do campeonato. Sabem que caem seis e sobem dois. Eles chegam para vestir a camisa, fazer a preparação nestes poucos dias que temos e já entrar em campo no fim do mês”, analisou o mandatário unionista.

O dirigente esperava apresentar todo o elenco à imprensa nesta quarta-feira, mas optou por adiar para segunda-feira para esperar que todos os atletas possam fazer os exames médicos e assinar contrato.

Os treinos físicos com o plantel já começam nesta quinta-feira, sob supervisão do preparador físico William Bitencourt. Uma pré-temporada fora de Santa Bárbara d’Oeste, como chegou a ser cogitada, está descartada. Na Série A2, o União terá a Ícone Sports como fornecedora de material esportivo. Os novos uniformes devem ser apresentados na próxima segunda-feira, junto com os contratados.

OS 24 CONTRATADOS PELO UNIÃO BARBARENSE

As posições, idades e último clube dos reforços do Leão

Goleiros:

Jeferson, 24 anos (CSA-AL) e Altenir, 23 anos (Hercílio Luz-SC).

Laterais:

Flávio, 28 (Iporá-GO), Raoni, 21 (Bragantino), Raphael Soares, 25 (Bangu-RJ) e Rodriguinho, 19 (Grêmio Maringa-PR).

Zagueiros:

Mailson, 26 (Itabuna-BA), Eduardo, 24 (Crac-GO), Ewerton, 24 (Bahia), Daniel Rezende, 23 (São Gonçalo-RJ) e Lucas Dias, 21 (Itapirense).

Volantes:

Fábio Gomes, 35 (Sertãozinho), Eduardo Erê, 28 (Guarani de Juazeiro-CE), Leonardo, 22 (Grêmio Anápolis-GO) e Vitor Souza, 22 (Independente).

Meias:

Kássio, 29 (Altos-PI), Fernandinho, 25 (América-PE) e Renato Maceió, 22 (Desportivo Brasil).

Atacantes:

Amauri, 34 (Jacuipense-BA), Sidney, 25 (América-SP), Kelvis, 22 (Guarani de Juazeiro-CE), Gustavo, 21 (XV de Jaú), Saulo, 19 (Náutico) e Breno, 15 (Avaí).