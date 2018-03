Novo técnico esbanja confiança para salvar União

Sob nova direção a duas rodadas do fim da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3, o União Barbarense tenta colocar fim à péssima fase na temporada, em que não vence há seis jogos, para tentar evitar o rebaixamento para a quarta divisão estadual. Nesta quarta-feira (21), o desafio é diante do vice-líder Atibaia, às 15 horas, no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, na estreia do técnico Rodrigo Rojas, que chegou ao clube semana passada para dirigir, em princípio, somente o time Sub-20.

No entanto, com a saída inesperada de Claudemir Peixoto, em comum acordo com a diretoria, o jovem treinador de 31 anos – mais novo até que três jogadores do elenco – viverá sua primeira experiência comandando uma equipe profissional. E numa missão das mais complicadas. O Leão da 13 tem apenas 16 pontos e corre risco de ser matematicamente rebaixado hoje mesmo caso perca e o Olímpia supere o Noroeste, em Bauru. O time de Santa Bárbara espera arrancar pelo menos um empate para trazer a decisão por sua sobrevivência para domingo, em casa, contra o Marília. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Tenho total responsabilidade do que estou fazendo. Não estou aqui para tirar o meu corpo fora, senão nem aceitaria este convite. Se peguei o time na A3 e com chance de escapar, é na A3 que tem que ficar quando acabar o campeonato”, afirmou Rojas em sua apresentação, na tarde desta terça (20). Ele trabalhou com o plantel unionista só em dois treinos, mas garante já ter memorizado todo o grupo, inclusive as principais características individuais dos atletas.

“É um elenco qualificado, mas emocionalmente muito abalado. Assisti a equipe contra o Desportivo e achei ela muito desorganizada. O princípio para voltarmos a vencer é reorganizar nossas linhas e preencher melhor os espaços. Estou confiante apesar de ter trabalhado só dois dias. O time vai ter uma cara diferente”, prometeu Rojas.

O novo treinador disse que não teme a dificuldade por enfrentar uma das principais equipes do campeonato, que já está classificada para as quartas de final. “Assisti oito vídeos do Atibaia, busquei informações individuais dos atletas. É de jogo assim que eu gosto, é jogo que pode nos dar uma moral para a última rodada”, acrescentou.

Nesta Série A3, o Atibaia fez mais que o dobro de pontos do União: somou 37 até aqui, na briga direta pela liderança com a Portuguesa Santista, que tem 38.

FICHA TÉCNICA

ATIBAIA X UNIÃO BARBARENSE

ATIBAIA Cairo; Nando, Junior, Danilo e Cortez; Maranhão, Paraíba, Igor e Danilo Pereira; Tavares (Giovani) e Mascote. Técnico: Betão Alcântara.

UNIÃO BARBARENSE Alan Tobias; Alex Ferreira, Magno, Thiago Batista e Claudinei; Abuda e Fábio Baiano; Jean Natal, Igor e Ricardo Branco; Wilker. Técnico: Rodrigo Rojas.

ÁRBITRO: Aurélio Sant’Anna Martins.

LOCAL: Estádio Ítalo Mário Limongi, às 15 horas, em Indaiatuba (SP).