Novo técnico deseja União como surpresa na Copa SP

O novo treinador do time Sub-20 do União Barbarense, Rafael Chieregato, comandou seu primeiro treino com a equipe nesta quinta-feira, cinco dias antes da estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ao assumir a nova função, o comandante, que vinha trabalhando como auxiliar-técnico do clube, pretende não mexer muito no estilo de jogo proposto por Luiz Quirino da Cruz, o Bira, que deixou o Leão da 13 nesta semana alegando “problemas particulares”. Foto: Dener Chimeli / O LIBERAL

Com apenas 28 anos, Chieregato se prepara para o maior desafio de sua carreira, após já ter trabalhado em outras duas edições da Copinha como auxiliar, no Noroeste e no Linense. “A responsabilidade é grande, mas já estou acompanhando este grupo desde o início do trabalho no Campeonato Paulista Sub-20. Conheço bem o elenco. O professor Bira deixou uma base formada e agora é só modificar alguns detalhes, que variam do gosto de cada treinador”, comenta.

LEIA TAMBÉM: Wendell Lira conquista sucesso com canal de vídeos

O União está no chamado “grupo da morte” da Copa São Paulo, ao lado dos dois finalistas do último Campeonato Paulista Sub-20 – São Paulo e Capivariano – e do Gênus (RO). Somente os dois primeiros se classificam para a segunda fase. “É um dos grupos mais fortes da competição. Vi poucos grupos com tantos times de alto nível assim. No Paulista jogamos duas vezes contra o Capivariano e já estamos acompanhando o São Paulo há bastante tempo também”, analisa o treinador. “Já conhecemos a forma deles jogarem. Não vai ser surpresa vê-los em ação. Nós é que teremos que ser uma surpresa para eles”, finaliza.

Ao longo de sua preparação para a Copinha, o Leão da 13 fez seis jogos-treino, somando duas vitórias (4 a 3 sobre o Grêmio Barueri e 6 a 0 para cima de um time de empresários de São Paulo) e quatro derrotas (1 a 0 para o Guarani, 3 a 2 para o Cori-Sabbá, 3 a 2 para o Rio Branco e 3 a 1 para um combinado de Santa Bárbara d’Oeste).