Eleito novo presidente do Fluminense no fim de novembro, Pedro Abad tomou posse como mandatário do tricolor carioca na noite desta terça-feira. O mandato de Abad vai até 2019, em substituição a dois mandatos consecutivos de Peter Siemsen, que presidiu o clube entre 2011 e 2016.

A troca no comando do clube aconteceu em cerimônia no Salão Nobre das Laranjeiras. Ao passar o bastão para Abad, seu candidato na eleição de novembro, Siemsen se colocou à disposição para auxiliar na nova gestão.

“Tive muito orgulho de ser presidente do Fluminense durante esses seis anos. Me dediquei muito, com muita paixão. Vejo que o torcedor compreendeu, fez o meu sucessor. Estou muito feliz, orgulhoso e estaremos trabalhando ali juntos para o que ser e vier. Sou um soldado do Fluminense junto com os Pedros, Marcelo e todos os outros que trabalharão na nova gestão”, afirmou Siemsen.

Ao assumir o clube, Abad afirmou que já trabalha no planejamento do time para 2017, mas não revelou informações sobre o futuro da equipe, como nomes de possíveis reforços. “Já estamos planejando firmemente o futebol. Todas as tratativas. Gente que vem, gente que vai e não podemos perder um minuto”, afirmou.

“Também estou conhecendo mais ainda todos os departamentos. Enfim, efetivamente tomando posse da situação do clube. O que posso dizer para o torcedor é que estou muito determinado, motivado para fazer o clube cada vez melhor”, prometeu o novo mandatário do Flu.

Além de Abad, assumiram na terça os dez dirigentes que vão ocupar as vice-presidências do clube. Todos foram aprovados por unanimidade durante a cerimônia.

Confira abaixo o nome dos demais membros da nova diretoria do Flu:

Vice-presidente Administrativo: José Mello da Silveira

Vice-presidente de Finanças: Diogo Valle Bueno

Vice-presidente de Futebol: Fernando Nogueira Veiga

Vice-presidente de Esportes Olímpicos: Márcio de Almeida Trindade

Vice-presidente de Interesses Legais: Bruno Maurício Macedo Curi

Vice-presidente de Marketing, Publicidade e Relações Externas: Idel Halfen

Vice-presidente Social, Cultural e Cívico: Nilo Sérgio Felix

Vice-presidente de Projetos Especiais: Pedro Antônio Ribeiro da Silva

Vice-presidente de Governança: Sandor Leonardo de Souza Hagen

Vice-presidente de Tecnologia da Informação: Rogério Cerqueira Felix de Mello

Tesoureiro: Claudio Barçante Pires

Secretário: Marcus Vinicius Bittencourt