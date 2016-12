O novo preparador físico do Corinthians, Walmir Cruz, assegura que o elenco terá poucas mudanças para a próxima temporada. Segundo ele, a tendência é que pelo menos 70% dos jogadores serão mantidos para 2017.

“O grupo do Corinthians vai permanecer entre 70 a 80% dos atletas, vamos tirar informações com fisiologistas, fora aqueles que vão chegar. Procuraremos individualizar ao máximo, teremos pouco tempo. A reapresentação será dia 11 e teremos a viagem dia 15 para a Flórida”, disse, em entrevista à Rádio Globo.

Walmir volta ao clube onde trabalhou em 2009 e 2010 e vê semelhanças nos momentos vividos em sua primeira passagem e agora. “Uma coisa que a gente utiliza muito hoje é o trabalho integrado. Conseguimos fazer no treino o que acontece no jogo, a compactação, as linhas, a maneira de marcar, então a gente desenvolve qualidades para os atletas por posição”, explicou.

O preparador físico, que dentre outros, trabalhou com Ronaldo Fenômeno no clube, reencontra o técnico Fabio Carille e o meia Danilo, remanescentes do time. Sobre o novo treinador do Corinthians, o auxiliar é só elogios.

“Fabio é um profissional capacitado, que estuda bastante, muito interessado e inteligente, e tem um comando muito bom. Ele tem a falta de experiência de um treinador jovem, mas hoje os três grandes de São Paulo estão com técnicos mais jovens. Necessitamos que dirigentes e torcida deem tempo para eles desenvolverem suas qualidades”, pediu.

Além de Walmir, o Corinthians também anunciou a contratação de Leandro Silva como auxiliar técnico. Em relação a reforços, o clube negocia com o Coritiba a contratação do atacante turco Kazim.