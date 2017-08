Novo Mundo dá show e dispara na liderança

O Esporte Clube Novo Mundo deu show na segunda rodada da Copa Zé Zázeri e disparou na liderança de sua chave. Com uma atuação ofensiva do início ao fim do jogo, a equipe goleou o Rio Branco Eterno por 5 a 2, domingo, no campo do Jardim Guanabara.

Leonardo Rodrigues, três vezes, Carlos Gabriel e Juninho Duran fizeram os gols que levaram o Novo Mundo aos 6 pontos, na ponta do grupo 2, deixando para trás Jardim Guanabara (4 pontos), Vila Bertini (3), Rio Branco Eterno (3), Pernambuco (1), Cidade Jardim (nenhum ponto) e Guerreiros (nenhum ponto). Foto: Divulgação

No grupo A, outros dois times também mantiveram os 100% de aproveitamento no início do principal campeonato amador de Americana no ano de 2017. O Karatê sofreu, mas fez 1 a 0 no São Vito e assumiu a liderança da chave ao lado do São Roque, que derrotou o Americana por 4 a 2.