Novo elenco do União Barbarense é apresentado

Choro, discursos motivacionais e até religião. A apresentação do elenco do União Barbarense para o Campeonato Paulista da Série A3 teve de tudo um pouco na tarde desta terça-feira (21), no salão social do clube. Ao todo, 21 jogadores se apresentaram, sendo que 17 deles já assinaram pré-contrato, enquanto outros quatro serão avaliados durante a semana. O goleiro Thiago Luis, ex-ASSU (RN), não participou da apresentação, mas chegou a Santa Bárbara d’Oeste no período da noite e também defenderá o Leão da 13 na temporada 2018.

Ainda nesta terça, os atletas correram em volta do gramado do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães. Na quarta-feira, dia em que o União Barbarense completa 103 anos de história, o novo plantel inicia efetivamente a preparação para a A3, com atividades programadas em dois períodos. Ao longo da pré-temporada, o Leão da 13 fará pelo menos três jogos-treino, diante de Ituano (2 de dezembro), Bragantino (16 de dezembro) e Vocem (6 de janeiro).

LEIA TAMBÉM: Conmebol usará árbitro de vídeo na reta final da Libertadores e da Sul-Americana

Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

O treinador Claudemir Peixoto se emocionou durante seu discurso aos jogadores e membros da imprensa, quando se lembrou de seus dois filhos, que morreram de forma trágica num acidente de carro no fim de julho. “Quando a gente entra do portão pra dentro no União, tem que dar o máximo, viver esse clube. Quando eu saio de casa para trabalhar, esqueço dos problemas, dos meus filhos (pausa). Eu sempre sonhei em viver do futebol e muito do que ganhei é graças a esse clube. Vocês, jogadores, se entreguem, que podem vestir depois a camisa de times grandes como muitos que saíram daqui”, disse Peixoto, técnico do último acesso conquistado pelo Leão da 13, na Série A2 de 2012.