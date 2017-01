‘Novo Décio Vitta’ deve ficar pronto até fevereiro

O “novo Décio Vitta” já tem data para ser entregue ao torcedor do Rio Branco. O clube iniciou nesta quinta-feira (12) a lavagem das arquibancadas, com hidrojateamento, e deve começar nas próximas semanas a pintura nas cores preta e branca em todo o estádio. A diretoria acredita que conseguirá concluir o trabalho até o primeiro jogo do time com presença da torcida no Campeonato Paulista da Série A3, dia 11 de fevereiro, contra o Marília, pela quarta rodada.

O Tigre até tem outra partida em casa antes de enfrentar o Marília, no dia 5 de fevereiro, diante da Portuguesa Santista, mas precisará atuar a 70 quilômetros de Americana por conta de uma punição de perda de mando de campo devido a pedras atiradas em direção ao trio de arbitragem no jogo que decretou o rebaixamento da equipe na última Série A2, contra o Bragantino.

Foto: João Carlos Nascimento / TRATAMENTO DE IMAGEM / O LIBERAL

Só com a lavagem das arquibancadas, o aspecto do DV já ficou visivelmente melhor nesta quinta-feira. Segundo o diretor de futebol Dado Salau, que bancará a pintura por meio de sua empresa, Mega Tintas, o desenho em forma de “ondas” nas arquibancadas não deverá mudar e somente as cores é que terão alteração.

“A parte branca vai permanecer como está, e onde está laranja vai ficar preto. Essa é a ideia. Com a nossa máquina, em dois dias consigo transformar o laranja em preto. Só precisamos fazer antes o orçamento com a empresa que fará a numeração nas arquibancadas, que é um item obrigatório pela FPF (Federação Paulista de Futebol) para os estádios”, explicou.

Se as arquibancadas ganharão cara nova em breve, o gramado do DV desperta preocupação. O excesso de falhas pelo uso frequente do campo para treinamentos já faz a diretoria riobranquense estudar a ideia de replantar a grama do local. Os dirigentes acreditam que, com um mês de antecedência para o primeiro compromisso em Americana, conseguirão deixar a casa em ordem.

ENTORSE. Nesta quinta-feira o meia Taynã Nogueira fez seu primeiro treino com o elenco do Rio Branco, mas deixou a atividade com uma entorse no tornozelo. O atleta será avaliado pelo Departamento Médico nos próximos dias antes de assinar contrato. Taynã tem 23 anos e defendeu em 2016 o Grêmio Esportivo Bagé (RS).