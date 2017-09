Nova Zelândia faz 6 a 1 em Ilhas Salomão e fica perto da repescagem da Copa

Franca favorita nas Eliminatórias da Oceania para a Copa de 2018, a seleção da Nova Zelândia está muito próxima de assegurar a sua classificação à repescagem mundial. Nesta sexta-feira, no jogo de ida da final do torneio classificatório do seu continente, os neozelandeses massacraram a seleção de Ilhas Salomão por 6 a 1, em Auckland.

Chris Wood foi o grande destaque do triunfo neozelandês ao marcar três gols. O duelo de volta está agendado para a próxima terça-feira, em Honiara, sendo que os neozelandeses podem perder por até quatro gols de diferença para se garantirem na repescagem mundial.

LEIA TAMBÉM: Em jogo com 4 pênaltis, Internacional vence Náutico e entra na zona de acesso

Nessa etapa do classificatório da Fifa para a Copa do Mundo de 2018, a melhor seleção da Oceania vai disputar uma vaga no torneio na Rússia contra o quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas, posição ocupada hoje pela Argentina.