Nova Odessa anuncia amador com três divisões

Foto: Divulgação

A LNF (Liga Novaodessense de Futebol) definiu nesta quarta-feira a fórmula de disputa do Campeonato de Futebol Amador de Nova Odessa deste ano, que começará no dia 2 de setembro. Serão 39 times participantes divididos em três divisões, o que faz da competição a terceira maior da RPT (Região do Polo Têxtil) em número de clubes, atrás apenas de Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. Em Americana e Hortolândia, os torneios amadores começaram no mês passado.

O campeonato terá três meses de duração, com término na segunda semana de dezembro. Para o presidente da LNF, Isaac Adelino de Moura, a expectativa é conseguir realizar mais uma boa edição. “Nova Odessa é considerada um dos melhores campeonatos da região. Queremos seguir esse patamar”, projetou.

Na 1ª e 3ª divisões, serão 12 equipes, enquanto a 2ª divisão contará com 15 clubes. Formam a elite os seguintes times: Matsubara (atual campeão), Real, São José, Triunfo, UVA, Marajoara, São Judas, Vila Nova, Edem, São Francisco, Inter Marajoara e Juventude.