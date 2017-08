Nos pênaltis, Paraná elimina o Flamengo e se classifica à semi da Primeira Liga

A Copa da Primeira Liga terá semifinais entre clubes de Minas Gerais e Paraná. Nesta quarta-feira, no único duelo das quartas de final que foi para a disputa por pênaltis, o Paraná eliminou o Flamengo com a vitória por 5 a 4, após empate no tempo normal por 1 a 1, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), e agora enfrentará o Atlético Mineiro. O outro confronto será entre Londrina e Cruzeiro.

Mesmo na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro – está em quinto lugar -, o Paraná está levando a sério a Copa da Primeira Liga e buscará a vaga na final neste sábado contra o Atlético Mineiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

LEIA TAMBÉM: Após três derrotas seguidas, Brasil vence Oeste e reage pela Série B

Ao Flamengo ainda restam outras três competições na temporada. Um título está mais perto na Copa do Brasil, na qual faz a primeira partida da final contra o Cruzeiro, no próximo dia 7, feriado nacional da Independência do Brasil, no estádio do Maracanã, no Rio. Os outros torneios são o Brasileirão e a Copa sul-americana.