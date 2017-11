Garcia leva o bicampeonato do Torneio do Sincomerciários

Foto: Sanderson Barbarini - Foco no Esporte

Pelo segundo ano consecutivo, a Persianas Garcia conquistou o título do Torneio de Futsal do Sincomerciários, que reúne trabalhadores do comércio de Americana, Nova Odessa e Cosmópolis. A decisão contra o Juventus, realizada na última terça-feira, no ginásio Roberto Polatti, no bairro Antonio Zanaga, foi eletrizante. No tempo normal, empate por 2 a 2, com gols de Dudu e Diogo para a Persianas e de Vágner e Renan para o Juventus.

Nos pênaltis, a Persianas levou a melhor e venceu por 4 a 2. A equipe campeã entrou em quadra com Victor; Dudu, Diogo, Edinho e Dodô. Durante a partida, entraram Pará, Felipe, Leandro e Diego Cebinho. Agora com dois títulos, a Persianas Garcia passa a figurar na lista dos maiores campeões de futsal do comércio da região, com o mesmo número de conquistas da Humanitarian, mas ainda atrás da Tapeçaria Americana (três títulos) e da Hot Point (quatro). Paulista Auto Peças, Amex Extintores, Ferragens Negrão, Pague Menos Nova Odessa e Extintores Brasil possuem uma taça cada.

A primeira edição do Torneio de Futsal do Sincomerciários ocorreu em 2002. Na preliminar da final entre Persianas Garcia e Juventus, houve a disputa de terceiro lugar. O Z Sport levou a melhor e venceu a Administração Pague Menos de goleada, por 6 a 1, conquistando a medalha de bronze.