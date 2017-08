Noiva de Romero ‘revela’ convocação do atacante e de Balbuena

Além do goleiro Cássio e do lateral-direito Fagner, outros dois atletas do Corinthians também devem defender suas seleções na próxima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O zagueiro Balbuena e o atacante Romero devem ser convocados para a seleção paraguaia. A noiva do atacante, Gabriela, divulgou em sua página no Instagram, um documento que confirmaria a informação.

O documento datado desta quarta-feira e direcionado para a diretoria do Corinthians, foi enviado pela Associação Paraguaia de Futebol e diz que ambos foram convocados para os jogos contra Chile e Uruguai, dias 31 de agosto e 5 de setembro, respectivamente, e pede para que a comissão técnica alvinegra libere a dupla para os dois jogos.

“Ainda não sei”, disse Balbuena, em entrevista coletiva. Ao ser informado que a carta foi divulgada pela noiva de Romero, comentou. “Lógico que todo jogador trabalha para a seleção. É sempre um sonho defender a camisa da seleção do meu país, mas, enquanto eu não ver a convocação oficial na mão, eu não vou acreditar”, comentou o defensor.