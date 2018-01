No União, lesão no joelho tira Fernandinho da Série A3

O lateral-esquerdo Fernandinho teve constatada nesta semana uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e não poderá defender o União Barbarense no Campeonato Paulista da Série A3. Como já havia inscrito o atleta anteriormente, o Leão da 13 perdeu temporariamente uma das 28 vagas que teria direito para preencher ao longo da competição.

No entanto, como se trata de um caso cirúrgico, a diretoria unionista poderá fazer uma troca caso comprove a inviabilidade do jogador voltar a atuar antes do término do torneio, enviando um laudo médico à FPF (Federação Paulista de Futebol). Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Fernandinho foi contratado junto à Francana e vinha sendo titular da equipe ao longo da pré-temporada. Ele sofreu a torção no joelho em um treino na semana entre o Natal e o Ano Novo e desde então vinha recebendo cuidados médicos, enquanto aguardava o resultado de exames.