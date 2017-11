No Sul, Vitória tenta embalar contra o Grêmio após voltar a ganhar em casa

Depois de enfim ganhar novamente em casa, o Vitória tenta manter o embalo contra o Grêmio neste domingo, às 17 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do bom triunfo sobre o Palmeiras, por 3 a 1, a equipe vinha de uma sequência de quatro derrotas e dois empates no Barradão, resultados que a estavam pressionando inclusive para jogar fora de casa. Mas a vitória afastou o clima ruim e trouxe confiança para encarar o Grêmio e, assim, se distanciar da zona de rebaixamento.

LEIA TAMBÉM: Atlético-PR recebe a Chapecoense e tenta manter embalo por vaga na Libertadores

“De fato, a gente estava muito pressionado por jogar dentro de casa, por não conseguir vencer. Repetimos muitas coisas e a vitória não estava vindo. Mas, graças a Deus, com o esforço de todos, conquistamos a vitória em cima de um grande clube”, celebra o lateral-direito Patric. “Estamos atentos, ligados. É outro jogo extremamente difícil, outro padrão de jogo para que a gente possa desempenhar o melhor.”