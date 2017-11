No Rio de Janeiro, São Paulo enfrenta o Vasco para cumprir meta dos 47 pontos

“Temos que nos manter centrados no nosso objetivo, porque a empolgação é a arma mais ilusória do futebol”, afirma o capitão Hernanes. “Temos de ser realistas e manter os pés no chão. Nosso objetivo é bem claro, e depois pensaremos em outras coisas.”

Apesar do embalo que pode fazer o time se aproximar do G-7 e lutar por uma vaga na Libertadores, o discurso ainda é de fugir da queda à Série B, ainda que a equipe tenha apenas chance remotas de cair.

O empate sofrido com a Chapecoense na última quinta, por 2 a 2, no Pacaembu, ligou um alerta no time de Dorival Junior. A equipe mostrou a falta que Cueva e Militão fazem, e demorou para reagir diante dos catarinenses, que abriram dois gols de vantagem. Araruna, que entrou na lateral direita, foi bastante criticado.

O maior desafio do treinador é montar um time para manter a boa sequência no Brasileirão e mostrar que o time busca formas de não oscilar mais – como aconteceu em rodadas passadas.

No meio campo, a ausência de Cueva deixou o time com pouca criatividade nas jogadas ofensivas. Dorival pode iniciar o jogo com Lucas Fernandes, que tinha perdido espaço no São Paulo, mas entrou bem diante dos catarinenses.

No Rio de Janeiro, o São Paulo defenderá um tabu de cinco anos sem derrota para os vascaínos no Brasileirão. O jejum dos cariocas é ainda maior se considerados apenas os jogos em São Januário: na casa dos rivais, o São Paulo não perde há mais de 12 anos pelo Nacional. A última derrota foi em 2005, por 3 a 1 e, de lá para cá, foram quatro vitórias e três empates.