No Rio, campeão Corinthians joga contra um frustrado Flamengo

O Corinthians enfrenta o Flamengo neste domingo, às 17 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto que serve para demonstrar que nem sempre ter dinheiro e fazer contratações milionárias é sinal de sucesso. Vide o atual campeão, que apostou na base, em reforços com histórico no clube e sem custar fortunas, ao contrário do rival carioca, que montou uma seleção no papel que não deu o retorno esperado em campo.

Dos 33 jogadores campeões brasileiros, 14 deles vieram da base. Entre eles, três titulares absolutos – Fagner, Guilherme Arana e Jô – e mais dois que participaram de muitos jogos – Pedro Henrique e Maycon.

O clube também buscou dois jogadores com passagens marcantes pelo clube, casos de Jô e Jadson. Ambos chegaram desacreditados e tiveram grande importância ao longo do campeonato. O atacante é o artilheiro do Brasileirão com 18 gols, enquanto que o meia teve um bom desempenho no primeiro turno e caiu na segunda parte do campeonato.