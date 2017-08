No retorno de zagueiro, Santos espera casa cheia no Pacaembu

O Santos vai voltar a ter bom público jogando no Pacaembu. A equipe enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira no estádio e a venda antecipada de ingressos é praticamente garantia de casa cheia. Até o início da noite da ultima segunda, 10.700 bilhetes já haviam sido vendidos, a preços que vão de R$ 10 a R$ 200.

Recentemente, quando o Santos venceu o Bahia por 3 a 0, o Pacaembu recebeu 35.769 torcedores. O jogo ocorreu no dia 23 de julho, um domingo, pela manhã. Agora, por ser dia de semana, a diretoria santista espera público entre 25 mil e 30 mil pessoas.

O técnico Levir Culpi poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, recuperado de cirurgia no joelho esquerdo. O jogador deverá ser relacionado para a partida com o Flamengo, mas a tendência é que ele fique no banco de reservas. Já Zeca, Kayke e Vecchio continuam em recuperação e sem previsão de volta, assim como o volante Renato.