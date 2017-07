No reencontro com torcedores, Vasco tenta manter embalo e encostar no G6

O Vasco tentará manter o embalo na tabela no duelo contra o Atlético-PR que marca também o reencontro do time carioca com seus torcedores. A partida acontecerá nesta segunda-feira, às 20 horas, em Volta Redonda, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de vencer o Atlético Mineiro por 2 a 1 fora de casa na última rodada, a equipe do técnico Milton Mendes pode colar no G6 se alcançar um novo triunfo. E um dos trunfos para conseguir cumprir esse objetivo é a presença dos torcedores na arquibancada.

Isso porque, antes da vitória sobre a equipe mineira, o Vasco atuou contra o São Paulo na capital paulista e fez um jogo de portões fechados contra o Santos, no Engenhão, fruto da punição que sofreu do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa das confusões envolvendo os seus torcedores em clássico contra o Flamengo em São Januário.