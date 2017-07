No Recife, Santa Cruz bate o Brasil-RS na estreia do técnico Givanildo Oliveira

Givanildo Oliveira começou bem a sua sexta passagem pelo Santa Cruz. Nesta sexta-feira, o time pernambucano aproveitou a estreia do experiente treinador e fez o dever de casa ao derrotar o Brasil, de Pelotas (RS), por 3 a 0, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Santa Cruz encerrou o jejum de quatro jogos sem vitória e entrou de vez na briga pelo G4, chegando aos 17 pontos, em quinto lugar. Por outro lado, o Brasil-RS conheceu a terceira derrota seguida e estacionou nos 14 pontos, ficando muito perto da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. No começo, os dois times criaram boas oportunidades e acabaram parando nos goleiros. Até que, aos 29 minutos, Derley desceu em velocidade e bateu colocado no ângulo de Eduardo Martini, abrindo o placar para o Santa Cruz. Aos 42, em um contra-ataque, João Paulo recebeu de Augusto e tocou na saída do goleiro xavante, ampliando o placar.