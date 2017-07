No primeiro treino, Dorival cobra intensidade dos reservas do São Paulo

O primeiro treino de Dorival Junior privilegiou a velocidade e a intensidade. Na parte final, o novo treinador do São Paulo deu ênfase à marcação forte para recuperar a bola. Embora estivesse treinando apenas com os jogadores reservas e com aqueles que atuaram poucos minutos na derrota diante do Santos, por 3 a 2, na Vila Belmiro, neste domingo, Dorival deu sinais de que o foco inicial de seu trabalho será o setor defensivo.

Os trabalhos foram comandados pelo próprio Dorival e também por seu filho e auxiliar, Lucas Silvestre. Dorival gritou em vários momentos para que os jogadores não perdessem o ritmo e a velocidade nas atividades. Os titulares não foram ao gramado do CT da Barra Funda e fizeram trabalhos regenerativos.

LEIA TAMBÉM: Cristiano Ronaldo adota silêncio após jornal português apontar sua saída do Real

A comissão técnica está cheia de caras novas. Pintado, auxiliar que dirigiu a equipe na Vila Belmiro, não vai trabalhar com a nova comissão técnica e avalia oferta de trabalho no CT de Cotia. Sua permanência não está definida. O preparador físico José Mário Campeiz e o preparador de goleiros Haroldo Lamounier não trabalham mais no clube.