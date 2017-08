No primeiro jogo sem Neymar, Barça poupa Suárez e Messi e empata em amistoso

Com tantos desfalques, Valverde pôde dar chances aos brasileiros do elenco catalão. De volta ao clube após empréstimo ao Sporting Gijón na última temporada, o lateral Douglas, ex-São Paulo, jogou por 25 minutos. Já o zagueiro Marlon, ex-Fluminense, entrou no lugar de Vermaelen logo aos 12 minutos e atuou até o fim da partida.

Em reta final de pré-temporada, Valverde colocou o Barcelona em campo com uma equipe alternativa. Diante dos muitos desfalques e ainda ofuscado pela transferência de Neymar, o resultado acabou ficando em segundo plano. Entre os nomes comumente vistos no time principal, Mascherano, Arda Turan, Ter Stegen e Sergi Roberto foram alguns dos que atuaram nesta sexta.

Ainda sob a repercussão da transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain, o Barcelona entrou em campo nesta sexta-feira pela primeira vez após a saída do craque. No amistoso contra o Gimnastic Tarragona, fora de casa, o técnico Ernesto Valverde decidiu poupar também Luis Suárez e Lionel Messi e viu sua equipe não passar de um empate por 1 a 1.

Do lado do Gimnastic também havia um brasileiro: Bruno Perrone, ex-Figueirense. Mas foi Manu Barreiro o responsável por abrir o placar para a equipe da segunda divisão, aos 10 minutos, aproveitando assistência de Omar Perdomo. O Barcelona só reagiu no segundo tempo, quando chegou ao empate com Paco Alcacer, aos 33.

O Barcelona tem pela frente agora um último amistoso antes do início da temporada. Na segunda-feira, a equipe catalã recebe a Chapecoense no Camp Nou para a disputa do Troféu Joan Gamper. Já no domingo seguinte, inicia a decisão da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid.

MANCHESTER CITY – Em outro amistoso de pré-temporada europeia disputado nesta sexta-feira, o Manchester City contou com gol de Gabriel Jesus para derrotar o West Ham por 3 a 0, em Reykjavik, na Islândia. Depois de quase três meses sem marcar pelo clube, o brasileiro balançou a rede no último jogo antes do início da temporada inglesa.

O gol de Gabriel Jesus abriu o caminho para o triunfo do City. Logo aos sete minutos, após erro na saída de bola do adversário, ele foi acionado por De Bruyne para finalizar para o gol vazio. No início do segundo tempo, Agüero recebeu de David Silva e ampliou. Ainda houve tempo para que Sterling selasse o placar.

Além de Jesus, os novos reforços Ederson e Danilo foram titulares pelo City, enquanto Fernandinho entrou no segundo tempo. Agora, o time de Pep Guardiola se prepara para a estreia no Campeonato Inglês. No próximo dia 12, a equipe viaja para encarar o Brighton & Hove Albion.

OUTROS RESULTADOS – Ainda nesta sexta, outro inglês que entrou em campo para um duelo amistoso de pré-temporada foi o Leicester, que derrotou em casa o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1, de virada, com gols de Jamie Vardy. Já o Torino encarou na Áustria o Huddersfield Town, recém-promovido à primeira divisão inglesa, e empatou por 2 a 2.