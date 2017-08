No Pacaembu, Santos e Flu empatam sem gols

Em uma partida com muita disposição das duas equipes, mas pouca efetividade no ataque, Santos e Fluminense ficaram no empate sem gols, nesta segunda-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não agradou a ninguém, nem mesmo aos pouco mais de 22 mil torcedores que foram ao jogo.

O empate não ajudou muito o Santos a encostar no Grêmio, o vice-líder, que perdeu para o Botafogo no último domingo. Com 36 pontos, o time santista diminuiu para três a desvantagem para os gaúchos e manteve em três a diferença para o Palmeiras, o quarto colocado. O líder Corinthians, que não atuou nesta rodada, está com 47 pontos.

Foto: Marcos Bezerra / Futura Press / Estadão Conteúdo

O Fluminense, que buscava encostar no G6 – grupo dos clubes que jogarão a próxima edição da Copa Libertadores -, só conseguiu subir uma posição na tabela de classificação. Passou o Atlético Mineiro e, com 27 pontos, ocupa a 10.ª colocação. Está dois pontos atrás do Atlético Paranaense, o sexto colocado.